Теннисистка Костюк пропустит "US Open"
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. 17-летняя украинская теннисистка Марта Костюк не выступит на Открытом чемпионате США по теннису (US Open) - последнем в сезоне турнире Большого Шлема, сообщает УНН со ссылкой на сайт Большого тенниса.
Костюк не принимала участия в профессиональных турнирах с начала июля после поражения от Анны Калинской в первом круге квалификации Уимблдонского чемпионата. В июле украинка выступила в командном чемпионате “World Team Tennis”, где в одном из матчей “Washington Kastles” сыграла в паре вместе с Винус Уильямс.
Стоит отметить, что в прошлом году на “US Open” Костюк проиграла во втором круге отборочного турнира чешской теннисистке Мари Боузковий. На данный момент украинка занимает 198-ю строчку в рейтинге WTA.
Также добавим, что в квалификации американского “Мейджора” выступят Ангелина Калинина и Катарина Завацкий.