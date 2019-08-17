Тенісистка Костюк пропустить "US Open"
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. 17-річна українська тенісистка Марта Костюк не виступить на Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open) — останньому в сезоні турнірі Великого Шолома, повідомляє УНН з посиланням на сайт Великого тенісу.
Костюк не брала участі в професійних турнірах з початку липня після поразки від Анни Калінською в першому колі кваліфікації Вімблдонського чемпіонату. У липні українка виступила в командному чемпіонаті “World Team Tennis”, де в одному з матчів “Washington Kastles” зіграла в парі разом з Вінус Вільямс.
Варто зазначити, що у минулому році на “US Open” Костюк програла в другому колі відбіркового турніру чеської тенісистці Марі Боузковій. На даний момент українка займає 198-й рядок у рейтингу WTA.
Також додамо, що в кваліфікації американського “Мейджора” виступлять Ангеліна Калініна і Катаріна Завацька.