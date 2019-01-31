Теннисист Стаховский вышел в третий раунд соревнований во Франции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Сергей Стаховский провел марафонский матч во втором круге одиночного разряда турнира челленджер в Кемпере (Франция), сообщает УНН со ссылкой на Федерацию тенниса Украины.
Более 2 с половиной часа первый номер Украины дрался с Лукасом Мидлер и одержал победу после трех титанических тай-брейков — 6:7 (3:7), 7: 6 (7:2), 7:6 (7:4).
В третьем раунде киевлянин встретится с Тобиасом Камке (8 сеяный). Это будет их пятый матч. Из предыдущих четырех киевлянин выиграл только один в далеком 2009 году.
Как сообщалось ранее, Стаховский также прошел первый круг парного разряда во Франции.