Тенісист Стаховський вийшов у третій раунд змагань у Франції

Понад 2 з половиною години перший номер України бився з Лукасом Мідлером й здобув перемогу після трьох титанічних тай-брейків – 6:7 (3:7), 7:6 (7:2), 7:6 (7:4).

В третьому раунді киянин зустрінеться з Тобіасом Камке (8 сіяний). Це буде їх п’ятий матч. З попередніх чотирьох киянин виграв лише один в далекому 2009 році.

Як повідомлялося раніше, Стаховський також пройшов перше коло парного розряду у Франції.