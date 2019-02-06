Теннисист Молчанов победил лидеров посева на турнире в Софии
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Представитель Украины Денис Молчанов успешно стартовал на теннисном турнире АТР-250 в Софии (Болгария), сообщает УНН со ссылкой на сайт АТР.
Лучший украинский теннисист в парных соревнованиях в дуэте с словаком Игорем Зеленая за 1:00 и 17 минут нанесли поражение голландско-румынской паре Рожер/Текау — 6:4, 7:6 (7).
Заметим, что их следующими соперниками станет тайваньская-индонезийский пара Сэ/Рунгкат.
Напомним, что Молчанов установил персональный рекорд на Открытом чемпионате Австралии по теннису.