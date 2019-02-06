Тенісист Молчанов переміг лідерів посіву на турнірі в Софії
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Представник України Денис Молчанов успішно стартував на тенісному турнірі АТР-250 в Софії (Болгарія), повідомляє УНН з посиланням на сайт АТР.
Найкращий український тенісист у парних змаганнях у дуеті із словаком Ігорем Зеленаєм за 1 годину та 17 хвилин завдали поразки нідерландсько-румунській парі Рожер/Текау – 6:4, 7:6 (7).
Зауважимо, що їх наступними суперниками стане тайвансько-індонезійська пара Се/Рунгкат.
Нагадаємо, що Молчанов встановив персональний рекорд на Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу.