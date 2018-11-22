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Тендер заблокирован: школьники в Харьковской области почти месяц без обедов

Тендер заблокирован: школьники в Харьковской области почти месяц без обедов

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 22 ноября. УНН. В начале ноября этого года детей школ и садиков города Лозовая, что в Харьковской области, ограничили в питании. Причина в том, что один из поставщиков продуктов заблокировал проведение тендера, подав жалобу в АМКУ. Сейчас процедура закупки до сих пор не разблокирована, передает УНН со ссылкой на ответ Комитета.

В АМКУ уточнили, что жалобы на тендерную процедуру поступили от ФЛП Владимира Сергиенко 2 и 9 ноября.

При этом в Комитете заверили, что тендер заблокировали не они, а сама электронная система закупок.

“АМКУ не осуществляет блокировок закупок при их обжаловании”, — говорится в ответе.

Так или иначе, но жалоба потенциального поставщика продуктов питания в школы Лозовой до сих пор не рассмотрена. Из-за этого дети остаются без полноценных обедов.

Напомним, проблемы с едой для детей возникли еще 16 октября. Тогда в горсовете заявили, что заблокированы поставки куриного мяса, есть проблемы с обеспечением сыром и колбасой.

“Ситуация, которая сложилась не по вине участников тендера, недопустима. Если в ближайшие дни она не улучшится, мы примем решение о выделении средств на закупку продуктов питания из городского бюджета и обратимся за помощью к спонсорам”, — прокомментировал мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Народный депутат из Харьковской области Сергей Тригубенко, в свою очередь, призвал АМКУ быстрее рассмотреть жалобу поставщика и разблокировать тендер.

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