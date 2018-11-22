Тендер заблокирован: школьники в Харьковской области почти месяц без обедов

КИЕВ. 22 ноября. УНН. В начале ноября этого года детей школ и садиков города Лозовая, что в Харьковской области, ограничили в питании. Причина в том, что один из поставщиков продуктов заблокировал проведение тендера, подав жалобу в АМКУ. Сейчас процедура закупки до сих пор не разблокирована, передает УНН со ссылкой на ответ Комитета.