Тендер заблокований: школярі з Харківщини майже місяць без обідів
Київ • УНН
КИЇВ. 22 листопада. УНН. На початку листопада цього року дітей шкіл і садочків міста Лозова, що на Харківщині, обмежили у харчуванні. Причина у тому, що один з постачальників продуктів заблокував проведення тендеру, подавши скаргу до АМКУ. Наразі процедура закупівлі досі не розблокована, передає УНН з посиланням на відповідь Комітету.
В АМКУ уточнили, що скарги на тендерну процедуру надійшли від ФОП Володимира Сергієнка 2 та 9 листопада.
При цьому у Комітеті запевнили, що тендер заблокували не вони, а сама електронна система закупівель.
“АМКУ не здійснює блокувань закупівель під час їх оскарження”, — йдеться у відповіді.
Так чи інакше, проте скарга потенційного постачальника продуктів харчування у школи Лозової досі не розглянута. Через це — діти залишаються без повноцінних обідів.
Нагадаємо, проблеми з їжею для дітей виникли ще 16 жовтня. Тоді в міськраді заявили, що заблоковані поставки курячого м’яса, є проблеми із забезпеченням сиром і ковбасою.
“Ситуація, яка склалася не з вини учасників тендеру, є неприпустимою. Якщо в найближчі дні вона не покращиться, ми приймемо рішення про виділення коштів на закупівлю продуктів харчування з міського бюджету і звернемося по допомогу до спонсорів”, — прокоментував міський голова Лозової Сергій Зеленський.
Народний депутат з Харківщини Сергій Тригубенко, у свою чергу, закликав АМКУ якнайшвидше розглянути скаргу постачальника і розблокувати тендер.