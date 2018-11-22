Тендер заблокований: школярі з Харківщини майже місяць без обідів

КИЇВ. 22 листопада. УНН. На початку листопада цього року дітей шкіл і садочків міста Лозова, що на Харківщині, обмежили у харчуванні. Причина у тому, що один з постачальників продуктів заблокував проведення тендеру, подавши скаргу до АМКУ. Наразі процедура закупівлі досі не розблокована, передає УНН з посиланням на відповідь Комітету.