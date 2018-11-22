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Тендер заблокований: школярі з Харківщини майже місяць без обідів

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КИЇВ. 22 листопада. УНН. На початку листопада цього року дітей шкіл і садочків міста Лозова, що на Харківщині, обмежили у харчуванні. Причина у тому, що один з постачальників продуктів заблокував проведення тендеру, подавши скаргу до АМКУ. Наразі процедура закупівлі досі не розблокована, передає УНН з посиланням на відповідь Комітету.

В АМКУ уточнили, що скарги на тендерну процедуру надійшли від ФОП Володимира Сергієнка 2 та 9 листопада.

При цьому у Комітеті запевнили, що тендер заблокували не вони, а сама електронна система закупівель.

“АМКУ не здійснює блокувань закупівель під час їх оскарження”, — йдеться у відповіді.

Так чи інакше, проте скарга потенційного постачальника продуктів харчування у школи Лозової досі не розглянута. Через це — діти залишаються без повноцінних обідів.

Нагадаємо, проблеми з їжею для дітей виникли ще 16 жовтня. Тоді в міськраді заявили, що заблоковані поставки курячого м’яса, є проблеми із забезпеченням сиром і ковбасою.

“Ситуація, яка склалася не з вини учасників тендеру, є неприпустимою. Якщо в найближчі дні вона не покращиться, ми приймемо рішення про виділення коштів на закупівлю продуктів харчування з міського бюджету і звернемося по допомогу до спонсорів”, — прокоментував міський голова Лозової Сергій Зеленський.

Народний депутат з Харківщини Сергій Тригубенко, у свою чергу, закликав АМКУ якнайшвидше розглянути скаргу постачальника і розблокувати тендер.

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