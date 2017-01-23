Тематика Крыма вызывает интерес в ПАСЕ - Н.Полозов
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Тематика Крыма вызывает интерес у членов Парламентской Ассамблеи Совета Европы. Об этом в своем микроблоге в Twitter сообщил адвокат Николай Полозов, передает УНН.
"Тематика Крыма вызывает в ПАСЕ неподдельный интерес. Жаль, что регламент не позволил ответить на все вопросы многих участников", - написал Н.Полозов.
Кроме того, Н.Полозов отметил, что оказался единственным гражданином РФ в ПАСЕ.
"Похоже, на этой сессии я оказался единственным гражданином России в ПАСЕ. Ну что же, неплохо", - написал он.
Как сообщал УНН, ПАСЕ сегодня начала зимнюю пленарную сессию.