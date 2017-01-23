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Тематика Криму викликає інтерес в ПАРЄ – М.Полозов

Тематика Криму викликає інтерес в ПАРЄ – М.Полозов

Київ • УНН

 • 9294 перегляди

КИЇВ. 23 січня. УНН. Тематика Криму викликає інтерес в членів Парламентської Асамблеї Ради Європи. Про це на своєму мікроблозі у Twitter повідомив адвокат Микола Полозов, передає УНН.

"Тематика Криму викликає в ПАРЄ непідробний інтерес. Шкода, що регламент не дозволив відповісти на всі питання багатьох учасників", - написав М.Полозов.

Крім того, М.Полозов зазачив, що виявися єдиним громадянином РФ в ПАРЄ.

"Схоже, на цій сесії я виявився єдиним громадянином Росії в ПАРЄ. Ну що ж, непогано", - написав він.

Як повідомляв УНН, ПАРЄ сьогодні розпочала зимову пленарну сесію.

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