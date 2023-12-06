Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в подмосковье - росСМИ
Киев • УНН
Экс-украинский депутат Илья Кива был найден мертвым в московской области. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
В подмосковье рф обнаружено тело бывшего депутата Верховной рады Украины Ильи Кивы. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.
В подмосковном Одинцове найден труп известного украинского политика, бывшего депутата Верховной рады - Ильи Кивы. На месте работают экстренные службы
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Государственное бюро расследований сообщило подозрение - в призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны - бывшему народному депутату Илье Киве.
Также экс-нардепу было сообщено о подозрении в государственной измене, а также за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.
Тело экс-депутата Рады Кивы нашли в подмосковье - росСМИ
Экс-украинский депутат Илья Кива был найден мертвым в московской области. В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.
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