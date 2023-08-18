Экс-нардепу Киве сообщили еще одно подозрение - ГБР

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"Сотрудники ГБР сообщили о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны бывшему народному депутату Украины от запрещенной политической партии "ОПЗЖ" Илье Киве", - говорится в сообщении.

Детали

Как отметили в бюро, он продолжает распространять среди населения антиукраинскую пропагандистскую информацию. "Илья Кива в своих многочисленных публикациях создавал для общественности образ врага из действующей украинской власти, которую нужно сдерживать от агрессии. Он активно нагнетал антиправительственные настроения в украинском обществе и оправдывал захватническую войну рф против Украины", - указали в ГБР.

"Кива героизировал и оправдывал любые военные действия россиян, а также "подстрекал" украинскую аудиторию против патриотически настроенных соотечественников, а российскую – против украинцев. Он пропагандировал целесообразность решения "противоречий" с применением военной силы и масштабного использования вооруженных сил РФ на территории нашего государства", - отметили в бюро.

Бывшему народному депутату Украины сообщено о подозрении в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя (ч. 3 ст. 109 УК Украины) и пропаганде войны (ст. 436 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 5 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации следствия, сейчас он скрывается за границей. Он объявлен в международный розыск.

Ранее

Экс-нардепу было сообщено о подозрении в государственной измене, а также за пропаганду войны и призывы к насильственной смене власти.