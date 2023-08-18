Екснардепу Киві повідомили ще одну підозру - ДБР
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Державне бюро розслідувань поінформувало у п'ятницю, що повідомило ще одну підозру - у закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни - колишньому народному депутатові Іллі Киві, пише УНН.
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"Працівники ДБР повідомили про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу та пропаганді війни колишньому народному депутату України від забороненої політичної партії "ОПЗЖ" Іллі Киві", - ідеться у повідомленні.
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Як зазначили у бюро, він продовжує розповсюджувати серед населення антиукраїнську пропагандистську інформацію. "Ілля Кива у своїх численних публікаціях створював для громадськості образ ворога з чинної української влади, яку потрібно стримувати від агресії. Він активно нагнітав антивладні настрої в українському суспільстві й виправдовував загарбницьку війну рф проти України", - вказали у ДБР.
"Кива героїзував та виправдовував будь-які військові дії росіян, а також "підбурював" українську аудиторію проти патріотично налаштованих співвітчизників, а російську – проти українців. Він пропагував доцільність вирішення "суперечностей" із застосуванням воєнної сили й масштабного використання збройних сил рф на території нашої держави", - зазначили у бюро.
Колишньому народному депутату України повідомлено про підозру у публічних закликах до насильницької зміни конституційного ладу (ч. 3 ст. 109 КК України) та пропаганді війни (ст. 436 КК України). Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
За інформацією слідства, наразі він переховується за кордоном. Його оголошено у міжнародний розшук.
Раніше
Екснардепу було повідомлено про підозру в державній зраді, а також за пропаганду війни та заклики до насильницької зміни влади.