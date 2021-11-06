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Тайка Вайтити возьмется за экранизацию серии комиксов “Инкал”

Киев • УНН

 • 27774 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Режиссер Тайка Вайтити подписал контракт на первую полнометражную адаптацию серии графических новелл “Инкал” Алехандро Ходоровски и Жана Жиро (Мебиуса). Об этом сообщает Deadline, пишет УНН.

Тайка Вайтити возьмется за экранизацию серии комиксов “Инкал”

Детали

В проекте, Тайка Вайтити выступит режиссером и сценаристом, с адаптацией комиксов ему поможет Джемейн Клемент. Вместе они работали над фильмом “Реальные упыри”.

Сюжет “Инкала” повествует о частном детективе Джона Дифула, в руках которого оказывается могущественный артефакт, способный спасти всю Галактику от надвигающейся беды.

Кто будет сниматься в проекте и когда его представят, пока неизвестно.

“Инкал” - сплав психоделики режиссера Алехандро Ходоровски и мастерства художника Мебиуса. Это идеальный символ эпохи Métal Hurlant — поры графических экспериментов и амбициозных нарративов в мире комиксов.

“Фильмы и графические новеллы Ходоровски оказали большое влияние на меня и многих других. Я был поражен тем, что мне предоставили возможность воплотить в жизнь его знаковых персонажей, и я благодарен Алехандро, всем в Humanoids, что доверили мне это”, — ответил Вайтіті.

Сам Ходоровски отметил, что доверяет Вайтіті и считает, что тот покажет Инкала в “космическом” масштабе.

Напомним

"Оскар" за лучший адаптированный сценарий получил Тайка Вайтити, режиссер фильма "Кролик Джоджо".

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