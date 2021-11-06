Тайка Вайтити возьмется за экранизацию серии комиксов “Инкал”
Киев • УНН
КИЕВ. 6 ноября. УНН. Режиссер Тайка Вайтити подписал контракт на первую полнометражную адаптацию серии графических новелл “Инкал” Алехандро Ходоровски и Жана Жиро (Мебиуса). Об этом сообщает Deadline, пишет УНН.
Детали
В проекте, Тайка Вайтити выступит режиссером и сценаристом, с адаптацией комиксов ему поможет Джемейн Клемент. Вместе они работали над фильмом “Реальные упыри”.
Сюжет “Инкала” повествует о частном детективе Джона Дифула, в руках которого оказывается могущественный артефакт, способный спасти всю Галактику от надвигающейся беды.
Кто будет сниматься в проекте и когда его представят, пока неизвестно.
“Инкал” - сплав психоделики режиссера Алехандро Ходоровски и мастерства художника Мебиуса. Это идеальный символ эпохи Métal Hurlant — поры графических экспериментов и амбициозных нарративов в мире комиксов.
“Фильмы и графические новеллы Ходоровски оказали большое влияние на меня и многих других. Я был поражен тем, что мне предоставили возможность воплотить в жизнь его знаковых персонажей, и я благодарен Алехандро, всем в Humanoids, что доверили мне это”, — ответил Вайтіті.
Сам Ходоровски отметил, что доверяет Вайтіті и считает, что тот покажет Инкала в “космическом” масштабе.
Напомним
"Оскар" за лучший адаптированный сценарий получил Тайка Вайтити, режиссер фильма "Кролик Джоджо".