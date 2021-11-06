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Тайка Вайтіті візьметься за екранізацію серії коміксів “Інкал”

Київ • УНН

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КИЇВ. 6 листопада. УНН. Режисер Тайка Вайтіті підписав контракт на першу повнометражну адаптацію серії графічних новел “Інкал” Алехандро Ходоровскі та Жана Жиро (Мебіуса). Про це повідомляє Deadline, пише УНН.

Тайка Вайтіті візьметься за екранізацію серії коміксів “Інкал”

Деталі

В проекті, Тайка Вайтіті виступить режисером і сценаристом, з адаптацією коміксів йому допоможе Джемейн Клемент. Разом вони працювали над фільмом “Реальні упирі”.

Сюжет “Інкала” оповідає про приватного детектива Джона Діфула, в руках якого виявляється могутній артефакт, здатний врятувати всю Галактику від біди, що насувається.

Хто зніматиметься в проекті і коли його представлять, поки невідомо.

“Інкал” — сплав психоделіки режисера Алехандро Ходоровскі і майстерності художника Мебіуса. Це ідеальний символ епохи Métal Hurlant — пори графічних експериментів і амбітних наративів в світі коміксів.

“Фільми і графічні новели Ходоровскі мали великий вплив на мене та багатьох інших. Я був вражений тим, що мені надали можливість втілити у життя його знакових персонажів, і я вдячний Алехандро, усім у Humanoids, що довірили мені це”, — відповів Вайтіті.

Сам Ходоровскі зазначив, що довіряє Вайтіті і вважає, що той покаже Інкала у “космічному” масштабі.

Нагадаємо

"Оскар" за кращий адаптований сценарій отримав Тайка Вайтіті, режисер фільму "Кролик Джоджо".

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