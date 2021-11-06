Тайка Вайтіті візьметься за екранізацію серії коміксів “Інкал”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Режисер Тайка Вайтіті підписав контракт на першу повнометражну адаптацію серії графічних новел “Інкал” Алехандро Ходоровскі та Жана Жиро (Мебіуса). Про це повідомляє Deadline, пише УНН.
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В проекті, Тайка Вайтіті виступить режисером і сценаристом, з адаптацією коміксів йому допоможе Джемейн Клемент. Разом вони працювали над фільмом “Реальні упирі”.
Сюжет “Інкала” оповідає про приватного детектива Джона Діфула, в руках якого виявляється могутній артефакт, здатний врятувати всю Галактику від біди, що насувається.
Хто зніматиметься в проекті і коли його представлять, поки невідомо.
“Інкал” — сплав психоделіки режисера Алехандро Ходоровскі і майстерності художника Мебіуса. Це ідеальний символ епохи Métal Hurlant — пори графічних експериментів і амбітних наративів в світі коміксів.
“Фільми і графічні новели Ходоровскі мали великий вплив на мене та багатьох інших. Я був вражений тим, що мені надали можливість втілити у життя його знакових персонажів, і я вдячний Алехандро, усім у Humanoids, що довірили мені це”, — відповів Вайтіті.
Сам Ходоровскі зазначив, що довіряє Вайтіті і вважає, що той покаже Інкала у “космічному” масштабі.
Нагадаємо
"Оскар" за кращий адаптований сценарій отримав Тайка Вайтіті, режисер фільму "Кролик Джоджо".