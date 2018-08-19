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Тайфун в Китае: экономический ущерб оценили в 14 млн долларов

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 августа. УНН. Тайфун "Румбия", который в пятницу обрушился на Китай, продолжает двигаться вглубь страны: в провинции Аньхой пострадали больше более 164 тысяч человек, более двух тысяч были эвакуированы, экономический ущерб оценивается в около 14 млн долларов. Об этом сообщает Синьхуа, передает УНН.

Тайфун в Китае: экономический ущерб оценили в 14 млн долларов

"По сообщению управления гражданской администрации восточнокитайской провинции Аньхой, по состоянию на 15:00 субботы, в общей сложности 164 тыс. 700 человек пострадали в результате тайфуна, 2226 человек были эвакуированы", - говорится в сообщении.

В провинции также было затоплено порядка 17 тыс. га сельхозугодий. Экономический ущерб оценивается в 93,41 млн юаней (около 14 млн долларов США). Погибших нет.

По информации метеорологической службы провинции Хэнань (центральный Китай), тайфун достиг провинции около 3:00 в субботу. Сильные дожди привели к подтоплению некоторых городов на востоке провинции.

Центральная метеорологическая станция Китая в субботу обновила предупреждение о тайфуне "Румбия" и повысила уровень тревоги в связи с ливнями в некоторых регионах страны.

Станция также повысила до "оранжевого" уровень предупреждения о дождях в провинциях Хэнань, Хэбэй, Шаньдун, Аньхой и Цзянсу, где местами в течение 24 часов выпадет до 350 мм осадков.

Тайфун "Румбия" стал 18-м по счету в этом году.

Напомним, 17 августа тайфун "Румбия" обрушился на Шанхай.

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