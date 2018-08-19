Тайфун в Китаї: економічні збитки оцінили в 14 млн доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. Тайфун "Румбія", який в п'ятницю обрушився на Китай, продовжує рухатися вглиб країни: в провінції Аньхой він торкнувся понад 164 тисяч осіб, більше двох тисяч були евакуйовані, економічні збитки оцінюється в близько 14 млн доларів. Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.
“За повідомленням управління цивільної адміністрації східнокитайської провінції Аньхой, станом на 15:00 суботи, в цілому 164 тис. 700 осіб постраждали в результаті тайфуну, 2226 осіб були евакуйовані”, — говориться в повідомленні.
У провінції також було затоплено близько 17 тис. га сільгоспугідь. Економічні збитки оцінюються в 93,41 мільйонів юанів (близько 14 млн доларів США). Загиблих немає.
За інформацією метеорологічної служби провінції Хенань (центральний Китай), тайфун досяг провінції близько 3:00 в суботу. Сильні дощі призвели до підтоплення деяких міст на сході провінції.
Центральна метеорологічна станція Китаю в суботу відновила попередження про тайфун “Румбія” і підвищила рівень тривоги в зв’язку зі зливами в деяких регіонах країни.
Станція також підвищила до “помаранчевого” рівень попередження про дощі в провінціях Хенань, Хебей, Шаньдун, Аньхой і Цзянсу, де місцями протягом 24 годин випаде до 350 мм опадів.
Тайфун “Румбія” став 18-м за рахунком в цьому році.
Нагадаємо, 17 серпня тайфун “Румбія” обрушився на Шанхай.