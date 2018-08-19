Тайфун в Китаї: економічні збитки оцінили в 14 млн доларів

КИЇВ. 19 серпня. УНН. Тайфун "Румбія", який в п'ятницю обрушився на Китай, продовжує рухатися вглиб країни: в провінції Аньхой він торкнувся понад 164 тисяч осіб, більше двох тисяч були евакуйовані, економічні збитки оцінюється в близько 14 млн доларів. Про це повідомляє Сіньхуа, передає УНН.