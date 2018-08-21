Тайфун "Румбия" на востоке Китая забрал жизни 12 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Не менее 12 человек погибли в провинции Аньхой на востоке Китая в результате 18-го по счету в этом году тайфуна "Румбия". Об этом со ссылкой на информацию местных властей по состоянию на понедельник сообщает Xinhua, передает УНН.
По сообщению провинциального управления гражданской администрации, на 11 часов утра понедельника более 1,9 млн человек пострадали от тайфуна, который обрушился на Китай 19 августа.
Около 30 тыс. жителей провинции были эвакуированы, 13 человек получили ранения, еще один пропал без вести.
Прямой экономический ущерб оценивается в 1,8 млрд юаней (262 млн долл. США). От стихии пострадало также более 268 тыс. га сельхозугодий.
Напомним, 17 августа тайфун "Румбия" обрушился на Шанхай.