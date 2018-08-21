Тайфун "Румбіа" на сході Китаю забрав життя 12 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Щонайменше 12 людей загинули у провінції Аньхой на сході Китаю у результаті 18-го за рахунком в цьому році тайфуну "Румбіа". Про це з посиланням на інформацію місцевої влади станом на понеділок повідомляє Xinhua, передає УНН.
За повідомленням провінційного управління цивільної адміністрації, на 11 годину ранку понеділка більше 1,9 млн людей постраждали від тайфуну, який обрушився на Китай 19 серпня.
Близько 30 тис. жителів провінції були евакуйовані, 13 осіб отримали поранення, ще одна людина зникла безвісти.
Прямий економічний збиток оцінюється в 1,8 млрд юанів (262 млн дол. США). Від стихії постраждали також більше 268 тис. га сільгоспугідь.
Нагадаємо, 17 серпня тайфун "Румбіа" обрушився на Шанхай.