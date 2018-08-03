Тайфун "Джондари" достиг побережья Шанхая
Киев • УНН
КИЕВ. 3 августа. УНН. Тайфун "Джондари", 12-й по счету в этом году, вышел на сушу около 10:30 в пятницу по местному времени в районе Цзиньшань города Шанхай на востоке Китая. Об этом сообщила Центральная метеорологическая станция Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.
Максимальная сила ветра вблизи центра депрессии составляла 9 баллов (23 метра в секунду - ред.), минимальное атмосферное давление в эпицентре -- 985 гектопаскалей (гПа).
Как сообщал УНН, вчера Центральная метеорологическая служба (ЦМС-ред.) КНР объявила "синее" предупреждение в связи с приближением тайфуна "Джондари" к восточному побережью Китая.
Напомним,тайфун "Джондари" у восточного побережья Японии привел к отмене уже более 400 авиарейсов по состоянию на вечер субботы.