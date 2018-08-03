Тайфун "Джондари" достиг побережья Шанхая

КИЕВ. 3 августа. УНН. Тайфун "Джондари", 12-й по счету в этом году, вышел на сушу около 10:30 в пятницу по местному времени в районе Цзиньшань города Шанхай на востоке Китая. Об этом сообщила Центральная метеорологическая станция Китая. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.