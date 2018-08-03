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Тайфун "Джондарі" досяг узбережжя Шанхая

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КИЇВ. 3 серпня. УНН. Тайфун "Джондарі", 12-й за рахунком в цьому році, вийшов на сушу близько 10:30 в п'ятницю за місцевим часом в районі Цзіньшань міста Шанхай на сході Китаю. Про це повідомила Центральна метеорологічна станція Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.

Максимальна сила вітру поблизу центру депресії становила 9 балів (23 метра в секунду - ред.), мінімальний атмосферний тиск у епіцентрі - 985 гектопаскалів (гПа).

Як повідомляв УНН, вчора Центральна метеорологічна служба (ЦМС-ред.) КНР оголосила "синє" попередження у зв'язку з наближенням тайфуну "Джондарі" до східного узбережжя Китаю.

Нагадаємо, тайфун "Джондарі" біля східного узбережжя Японії призвів до скасування вже більше 400 авіарейсів станом на вечір суботи.

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