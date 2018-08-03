Тайфун "Джондарі" досяг узбережжя Шанхая

КИЇВ. 3 серпня. УНН. Тайфун "Джондарі", 12-й за рахунком в цьому році, вийшов на сушу близько 10:30 в п'ятницю за місцевим часом в районі Цзіньшань міста Шанхай на сході Китаю. Про це повідомила Центральна метеорологічна станція Китаю. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.