Таможенники обнаружили скрытую партию 855 кг новой одежды и обуви среди секонд-хенда

Таможенники обнаружили попытку незаконного ввоза новой одежды и обуви под прикрытием секонд-хенда. Об этом сообщает Государственная таможенная служба Украины, передает УНН.

Детали

Украинские таможенники зафиксировали попытку незаконного ввоза новой одежды и обуви на территорию страны из Венгрии под прикрытием секонд-хенда.

Во время осмотра грузового транспортного средства на таможенном посту "Тиса" 13 марта обнаружили 57 мешков (по 15 кг каждый) с более 3250 единиц новой одежды и 737 парами обуви иностранного производства.

Товар, скрытый в индивидуальной фабричной упаковке под тюками из секонд-хенда, был подвергнут проверке.

Добавим

По статье 483 Таможенного кодекса Украины было начато документирование правонарушения.

Скрытый товар изъят до решения суда, а его окончательную стоимость определит специалист-эксперт.

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