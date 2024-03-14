Блокада на границе с Польшей: в очереди более 1,1 тыс. грузовиков
Из-за этого некоторые иностранные компании требуют полную предоплату по контрактам на поставку вооружения - гендиректор "Украинской бронетехники"
Биткоин по капитализации вскоре может сравниться с золотом: эксперт объяснил, почему эти активы становятся все популярнее
Налоговая политика Гетманцева приведет к упадку украинской экономики - предпринимательница
Руководитель Фонда гарантирования вкладов Рекрут вместе с родителями путешествовала за границу на авто "Мегабанка", который находится в процессе ликвидации - источники
В ЕС подготовили переговорную рамку для вступления Украины: о чем идет речь и что дальше
ЕС и США могут помогать Украине закупать боеприпасы в Балканских странах - эксперт
Налоговики-термиты прогрызают дыры в экономике Украины, бизнесе и в карманах обычных украинцев - предпринимательница
Рекрут более 180 дней провела в поездках за границу, но на сайте ФГВФЛ сообщалось всего о трех международных мероприятиях с ее участием
НАПК начало проверку относительно возможного конфликта интересов руководителя ФГВФЛ Рекрут, которая ездила за границу на автомобилях "Мегабанка"
Таможенники обнаружили скрытую партию 855 кг новой одежды и обуви среди секонд-хенда
российская тактическая авиация зафиксирована на северо-востоке
Ракетный удар в Харькове: есть повреждения
14 марта: Международный день рек, Всемирный день почки
На Сумщине рф ударила беспилотниками и ракетами
США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области
Терехов сообщил о взрыве в Харькове
В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота
Вражеский БпЛА упал в центре Харькова: без пострадавших
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Таможенники обнаружили скрытую партию 855 кг новой одежды и обуви среди секонд-хенда
Во время осмотра грузовика из Венгрии на таможенном посту "Тиса" таможенники изъяли более 3250 единиц новой одежды и 737 пар обуви, скрытых под тюками с секонд-хендом.
российская тактическая авиация зафиксирована на северо-востоке
Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об активности тактической авиации противника на северо-восточном направлении.
Ракетный удар в Харькове: есть повреждения
российские войска запустили ракету С-300 по Шевченковскому району Харькова, нанеся ущерб нежилым гражданским помещениям, но обошлось без жертв среди населения.
14 марта: Международный день рек, Всемирный день почки
Сегодня, 14 марта, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня рек или борьбы против плотин. Событие было основано с целью повышения осведомленности общества о негативном влиянии плотин на экосистемы рек и привлечения человечества к борьбе с плотинами.
На Сумщине рф ударила беспилотниками и ракетами
рф атаковала гражданскую инфраструктуру в Сумской области с помощью беспилотников и ракет.
США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене для отражения атак хуситов
Вооруженные силы США уничтожили 4 беспилотника и 1 ракету в Йемене, контролируемом поддерживаемыми Ираном боевиками-хуситами.
Воздушные силы предупреждают об угрозе баллистических ракет в Киевской области
Воздушные силы Вооруженных сил Украины предупреждают о потенциальной угрозе баллистических ракет в Киевской области.
Терехов сообщил о взрыве в Харькове
В Харькове произошел взрыв, о чем сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
В рф вертолет Ми-8 с вахтовиками упал во время полета к месторождению золота
Вертолет Ми-8, перевозивший вахтовых рабочих, разбился в Магаданской области России после неисправности двигателя, в результате чего один человек погиб и двое получили серьезные ранения, на борту находились 17 рабочих и трое членов экипажа.
Вражеский БпЛА упал в центре Харькова: без пострадавших
Запущенный рф беспилотник "Shahed" упал возле частных домов в центре Харькова, но обошлось без жертв.