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"Таких историй очень много": Ермак рассказал о четырех возвращенных домой украинских детях

Киев • УНН

 • 177516 просмотра

КИЕВ. 21 октября. УНН. Еще четырех украинских детей удалось вернуть на подконтрольную территорию Украины в рамках плана действий Президента Bring Kids Back UA, сообщил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак и рассказал их истории, пишет УНН.

"Таких историй очень много": Ермак рассказал о четырех возвращенных домой украинских детях

Цитата

"Я ранее писал, что в рамках реализации утвержденного плана действий Президента Bring Kids Back UA нам удалось вернуть еще четырех украинских детей. Это 17-летняя девушка и трое мальчиков – шести, трех и девяти лет. Они уже дома, вместе со своими родными", - сообщил Ермак в Telegram.

По словам главы ОП, у каждого из них есть собственная история. 

"Только представьте, мать и сын не виделись с начала полномасштабного вторжения рф в Украину. Семья проживала на территории Херсонской области, а с началом войны женщина-военнослужащая перешла в распоряжение воинской части и пошла защищать Украину. Ее несовершеннолетний сын остался дома с бабушкой и дедушкой. россия оккупировала часть Херсонской области. Мать не могла эвакуировать сына, попала в плен. Впоследствии женщину удалось освободить, она начала искать своего сына и нам удалось его найти и вернуть с родственниками", - написал Ермак.

И рассказал еще одну историю объединенной семьи.

"До начала войны мальчик, имея врожденные проблемы со здоровьем, находился в учреждении в Херсонской области, где его готовили к операции в Охматдете. Из-за вторжения рф родителям ребенка пришлось эвакуироваться, а мальчик попал в оккупацию. Вместе с другими детьми его принудительно вывезли в Крым. И сейчас, после длительной разлуки, семья вместе", - указал Ермак.

Руководитель ОП сообщил, что еще один мальчик оказался в Брянской области рф, в детском доме. "Его бабушка не сдавалась, вместе с нами искала ребенка, который сейчас уже с ней", - указал он.

"Таких историй очень много. россия цинично похищает детей, проводит принудительную русификацию, скрывает факты усыновления россиянами. Наша задача от Владимира Зеленского - вернуть домой всех. Вместе с уполномоченным Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом и нашей командой работаем над этим. Украинские дети будут дома. россия будет отвечать за геноцид", - подытожил Ермак.

Напомним

Ранее 21 октября Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец сообщил, что еще трех украинских детей вернули на Родину.

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