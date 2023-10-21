"Таких історій дуже багато": Єрмак розповів про чотирьох повернених додому українських дітей

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"Я раніше писав, що в межах реалізації затвердженого плану дій Президента Bring Kids Back UA нам вдалося повернути ще чотирьох українських дітей. Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років. Вони вже вдома, разом зі своїми рідними", - повідомив Єрмак у Telegram.

Зі слів голови ОП, у кожного з них є власна історія.

"Лише уявіть, матір та син не бачились з початку повномасштабного вторгнення рф до України. Родина проживала на території Херсонської області, а з початком війни жінка-військовослужбовиця перейшла в розпорядження військової частини та пішла захищати Україну. Її неповнолітній син залишився вдома з бабусею і дідусем. росія окупувала частину Херсонщини. Мати не могла евакуювати сина, потрапила в полон. Згодом жінку вдалося звільнити, вона почала шукати свого сина і нам вдалося його знайти та повернути з родичами", - написав Єрмак.

І розповів ще одну історію об’єднаної родини.

"До початку війни хлопчик, маючи вроджені проблеми зі здоров’ям, перебував у закладі на Херсонщині, де його готували до операції в Охматдиті. Через вторгнення рф батькам дитини довелося евакуюватися, а хлопчик потрапив в окупацію. Разом з іншими дітьми його примусово вивезли до Криму. І зараз, після тривалої розлуки, родина разом", - вказав Єрмак.

Керівник ОП повідомив, що ще один хлопчик опинився у Брянський області рф, у дитячому будинку. "Його бабуся не здавалася, разом з нами шукала дитину, яка зараз вже з нею", - вказав він.

"Таких історій дуже багато. росія цинічно викрадає дітей, проводить примусову русифікацію, приховує факти всиновлення росіянами. Наше завдання від Володимира Зеленського - повернути додому всіх. Разом з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем та нашою командою працюємо над цим. Українські діти будуть вдома. росія буде відповідати за геноцид", - підсумував Єрмак.

Нагадаємо

Раніше 21 жовтня Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець повідомив, що ще трьох українських дітей повернули на Батьківщину.