Т.Мэй готова продлить право на свободное передвижение после Brexit

По ее словам, первая фаза "внедрения" начнется, как только будет достигнута договоренность о выходе, однако бизнесу и правительствам понадобится некоторое время, чтобы приспособиться к новым правилам.

"Как только мы заключим сделку, как только договоримся о том, какими будут новые отношения, будет необходимо выделить время, когда бизнес и правительства приспособят системы и т.д., в зависимости от характера сделки", - объяснила она.

Заявление Т.Мэй "явно оставляет открытой возможность свободного передвижения, по меньшей мере временную", пишет издание.

Однако правительство подчеркивает, что Brexit позволит Британии контролировать свои границы.

Выступая перед журналистами во время визита в Иорданию и Саудовскую Аравию, премьер заявила: "Что особенно важно для британской публики, которая голосовала в прошлом году, - они хотели уверенности, что мы можем контролировать наши границы и контролировать иммиграцию. Именно это мы будем делать, когда выйдем из Евросоюза".

Свобода передвижения рабочей в силы - один из ключевых принципов ЕС, предполагающий не только свободное перемещение работников, но и отмену любой трудовой дискриминации для тех, кто приехал из других стран-членов союза.