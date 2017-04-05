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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 75147 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 110580 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168735 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 123987 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 121327 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 114991 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 105944 просмотра

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Т.Мэй готова продлить право на свободное передвижение после Brexit

Т.Мэй готова продлить право на свободное передвижение после Brexit

Киев  •  УНН

 • 10414 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Право граждан Евросоюза на свободный въезд в Великобританию может продолжать действовать и после выхода страны из ЕС (Brexit). Об этом рассказала британский премьер-министр Тереза Мэй, передает УНН со ссылкой на ВВС.

По ее словам, первая фаза "внедрения" начнется, как только будет достигнута договоренность о выходе, однако бизнесу и правительствам понадобится некоторое время, чтобы приспособиться к новым правилам.

"Как только мы заключим сделку, как только договоримся о том, какими будут новые отношения, будет необходимо выделить время, когда бизнес и правительства приспособят системы и т.д., в зависимости от характера сделки", - объяснила она.

Заявление Т.Мэй "явно оставляет открытой возможность свободного передвижения, по меньшей мере временную", пишет издание.

Однако правительство подчеркивает, что Brexit позволит Британии контролировать свои границы.

Выступая перед журналистами во время визита в Иорданию и Саудовскую Аравию, премьер заявила: "Что особенно важно для британской публики, которая голосовала в прошлом году, - они хотели уверенности, что мы можем контролировать наши границы и контролировать иммиграцию. Именно это мы будем делать, когда выйдем из Евросоюза".

Свобода передвижения рабочей в силы - один из ключевых принципов ЕС, предполагающий не только свободное перемещение работников, но и отмену любой трудовой дискриминации для тех, кто приехал из других стран-членов союза.

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