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Т.Мей готова продовжити право на вільне пересування після Brexit

Т.Мей готова продовжити право на вільне пересування після Brexit

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 квітня. УНН. Право громадян Євросоюзу на вільний в'їзд до Великої Британії може продовжувати діяти і після виходу країни з ЄС (Brexit). Про це розповіла британський прем'єр-міністр Тереза ​​Мей, передає УНН з посиланням на ВВС.

За її словами, перша фаза "впровадження" почнеться, щойно буде досягнута домовленість про вихід, однак бізнесу і урядам знадобиться деякий час, щоб пристосуватися до нових правил.

"Як тільки ми укладемо угоду, як тільки домовимося про те, якими будуть нові відносини, буде необхідно виділити час, коли бізнес і уряд пристосують системи і т.д., в залежності від характеру угоди", - пояснила вона.

Заява Т.Мей "явно залишає відкритою можливість вільного пересування, щонайменше тимчасову", пише видання.

Однак уряд підкреслює, що Brexit дозволить Британії контролювати свої кордони.

Виступаючи перед журналістами під час візиту до Йорданії і Саудівської Аравії, Т.Мей заявила: "Що особливо важливо для британської публіки, яка голосувала в минулому році, - вони хотіли впевненості, що ми можемо контролювати наші кордони і контролювати імміграцію. Саме це ми будемо робити, коли вийдемо з Євросоюзу".

Свобода пересування робочої в сили - один з ключових принципів ЄС, який передбачає не лише вільне переміщення працівників, а й скасування будь-трудової дискримінації для тих, хто приїхав з інших країн-членів союзу.

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