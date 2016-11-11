Т.Кутовый обсудил с вице-президентом ЕИБ механизмы оказания помощи фермерам
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Министр аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Кутовый обсудил с вице-президентом Европейского инвестиционного банка Вазилем Худаком механизмы оказания помощи малому и среднему фермеру. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Минагрополитики.
"Я рад тому, что наши партнеры сделали все, чтобы процесс был прозрачным и оперативным. Очень надеюсь, что наши фермеры смогут воспользоваться всеми преимуществами предложенной программы", - отметил Т.Кутовый.
Согласно достигнутым договоренностям, заемщиком ресурсов выступает Украина в лице Министерства финансов.
Минагрополитики же осуществляет общий надзор и отвечает за реализацию проекта, в частности, за создание Группы по управлению проектами.
"Конечные бенифициары, получатели средств в большинстве случаев (не менее 70% кредита) малые и средние предприятия", - отметил министр.
До 30% средств кредита могут быть распределены между операторами госсектора: исследовательскими станциями, лабораториями, учреждениями по мониторингу и контролю рыбного хозяйства и тому подобное.
Срок предоставления кредитов - 12 лет с льготным 4-летним периодом. Совокупное количество средств, привлеченных в отрасль, с остальными составит - 800 млн евро, поскольку в условиях соглашения средства ЕИБ могут составлять только половину займа. Остальные же должен предоставлять украинский банк-участник программы.