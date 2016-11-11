Т.Кутовий обговорив із віце-президентом ЄІБ механізми надання допомоги фермерам
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Кутовий обговорив з віце-президентом Європейського інвестиційного банку Вазилем Худаком механізми надання допомоги малому та середньому фермеру. Про це УНН повідомили в прес-службі Мінагрополітики.
“Я радий того, що наші партнери зробили все, аби процес був прозорим та оперативним. Дуже сподіваюся, що наші фермери зможуть скористатися всіма перевагами запропонованої програми”, — зазначив Т.Кутовий.
Згідно з досягнутими домовленостями, позичальником ресурсів виступає Україна в особі Міністерства фінансів.
Мінагрополітики ж здійснює загальний нагляд та відповідає за реалізацію проекту, зокрема, за створення Групи з управління проектами.
“Кінцеві беніфіціари, отримувачі коштів здебільшого (не менше 70% кредиту) малі та середні підприємства”, — зазначив міністр.
До 30% коштів кредиту можуть бути розподілені між операторами держсектору: дослідними станціями, лабораторіями, установами з моніторингу та контролю рибного господарства тощо.
Строк надання кредитів — 12 років із пільговим 4-річним періодом. Сукупна кількість коштів, залучених в галузь, з рештою становитиме — 800 млн євро, оскільки за умов угоди кошти ЄІБ можуть складати лише половину позики. Решту ж має надавати український банк-учасник програми.