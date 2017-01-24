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Т.Козаченко объяснила, почему Минюст объявил повторный конкурс на должность главного люстратора

Т.Козаченко объяснила, почему Минюст объявил повторный конкурс на должность главного люстратора

Киев • УНН

 • 8127 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Ни один из семи кандидатов не зарекомендовал себя должным образом во время конкурса на должность директора люстрационного департамента, Министерство юстиции было вынуждено объявить о повторном конкурсе. Об этом в эфире "112 Украина" заявила директор департамента по вопросам люстрации (2014-2016 год) Татьяна Козаченко, передает УНН.

"Благодаря Министерству юстиции, которое организовало онлайн-трансляцию, каждый человек имел возможность составить собственное мнение о претендентах. Во-первых, их было немного, - 12. Тех, которые соответствовали квалификационным требованиям, осталось семь. И, к сожалению, с той трансляции, которую я так же смотрела, как и все, ни один из кандидатов себя не зарекомендовал и не проявил. Поэтому конкурс состоялся, но ни один человек не указан", - отметила она.

Кроме того, Т.Козаченко отметила, что в новом конкурсе на эту должность должно принять участие как можно больше человек.

Как сообщал УНН, сегодня Министерство юстиции Украины объявило повторный конкурс на должность директора Департамента по вопросам люстрации, который пройдет 1-3 марта.

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