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Т.Козаченко пояснила, чому Мін'юст оголосив повторний конкурс на посаду головного люстратора

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 січня. УНН. Жоден із семи кандидатів не зарекомендував себе належним чином під час конкурсу на посаду директора люстраційного департаменту, тому Міністерство юстиції було вимушене оголосити про повторний конкурс. Про це в ефірі “112 Україна” заявила Директор департаменту з питань люстрації (2014-2016 рік) Тетяна Козаченко, передає УНН.

“Завдяки Міністерству юстиції, яке організувало онлайн-трансляцію, кожна особа мала можливість скласти власну думку щодо претендентів. По-перше, їх було небагато, — 12. Тих, які відповідали кваліфікаційним вимогам, залишилося сім. І, нажаль, із тієї трансляції, яку я так само дивилася, як і всі, жоден із кандидатів себе не зарекомендував і не проявив. Тому конкурс відбувся, але жодна особа не обрана”, — зазначила вона.

Крім того, Т.Козаченко наголосила на тому, що у новому конкурсі на цю посаду має взяти участь якомога більше осіб.

Як повідомляв УНН, сьогодні Міністерство юстиції України оголосило повторний конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації, який пройде 1-3 березня.

Українські Національні Новини

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