Т.Козаченко пояснила, чому Мін'юст оголосив повторний конкурс на посаду головного люстратора
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Жоден із семи кандидатів не зарекомендував себе належним чином під час конкурсу на посаду директора люстраційного департаменту, тому Міністерство юстиції було вимушене оголосити про повторний конкурс. Про це в ефірі “112 Україна” заявила Директор департаменту з питань люстрації (2014-2016 рік) Тетяна Козаченко, передає УНН.
“Завдяки Міністерству юстиції, яке організувало онлайн-трансляцію, кожна особа мала можливість скласти власну думку щодо претендентів. По-перше, їх було небагато, — 12. Тих, які відповідали кваліфікаційним вимогам, залишилося сім. І, нажаль, із тієї трансляції, яку я так само дивилася, як і всі, жоден із кандидатів себе не зарекомендував і не проявив. Тому конкурс відбувся, але жодна особа не обрана”, — зазначила вона.
Крім того, Т.Козаченко наголосила на тому, що у новому конкурсі на цю посаду має взяти участь якомога більше осіб.
Як повідомляв УНН, сьогодні Міністерство юстиції України оголосило повторний конкурс на посаду директора Департаменту з питань люстрації, який пройде 1-3 березня.