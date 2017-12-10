Праздник приближается: в Киеве монтируют главную елку страны
Киев • УНН
КИЕВ. 9 декабря. УНН. Работники Folk Ukraine в Киеве на Софийской площади продолжают готовить к празднику главную елку страны, рабочие устанавливают дополнительные конструкции и ветви, передает УНН.
Сейчас специалисты прикрепят дополнительные ветви, чтобы главная елка была более пышной.
Между тем главное новогоднее дерево уже стало объектом шуток в сети. Особенно пользователей Facebook, среди которых есть и нардепы, беспокоит пушистость елки.
Организаторы, в свою очередь, уверяют, что новогоднее дерево будет пышным, а часть ветвей обрубили для дальнейшего монтажа.
Напомним, главная елка получила повреждений при переезде. Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря - в День святого Николая.