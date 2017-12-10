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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 3753 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16568 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96533 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109563 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 129980 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106345 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108013 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Праздник приближается: в Киеве монтируют главную елку страны

Праздник приближается: в Киеве монтируют главную елку страны

Киев  •  УНН

 • 30126 просмотра

КИЕВ. 9 декабря. УНН. Работники Folk Ukraine в Киеве на Софийской площади продолжают готовить к празднику главную елку страны, рабочие устанавливают дополнительные конструкции и ветви, передает УНН.

Сейчас специалисты прикрепят дополнительные ветви, чтобы главная елка была более пышной.

Между тем главное новогоднее дерево уже стало объектом шуток в сети. Особенно пользователей Facebook, среди которых есть и нардепы, беспокоит пушистость елки.

Организаторы, в свою очередь, уверяют, что новогоднее дерево будет пышным, а часть ветвей обрубили для дальнейшего монтажа.

Напомним, главная елка получила повреждений при переезде. Торжественное зажжение огней главного новогоднего символа запланировано на 19 декабря - в День святого Николая.

Украинские Национальные Новости

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