Свято наближається: у Києві монтують головну ялинку країни
Київ • УНН
КИЇВ. 9 грудня. УНН. Працівники Folk Ukraine у Києві на Софійській площі продовжують готувати до свята головну ялинку країни, робітники встановлюють додаткові конструкції та гілки, передає УНН.
Наразі фахівці прикріплють додаткові гілки, щоб головна ялинка була більш пишною.
Тим часом головне новорічне дерево уже стало об'єктом жартів у мережі. Особливо користувачів Facebook, серед яких є і нардепи, турбує пухнастість ялинки.
Організатори, у свою чергу, запевняють, що новорічне дерево буде пишним, а частину гілок обрубали для подальшого монтажу.
Нагадаємо, головна ялинка зазнала пошкоджень при переїзді. Урочисте засвічення вогнів головного новорічного символу заплановане на 19 грудня — у День святого Миколая.