Мировой рекордсмен Говоров впервые рассказал о том, как его хотели перекупить россияне

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КИЕВ. 2 июля. УНН. Вчера украинский пловец Андрей Говоров установил мировой рекорд на дистанции 50 метров баттерфляем. Он стал первым, кому за последние 9 лет удалось побить результат рекордсмена на этой дистанции – испанца Рафаэля Муньосу. Украинец оказался быстрее его на 0,16 секунды, что позволило Говорову войти в историю мирового спорта. О том, как Андрей пришел в плаванье, и как ее переманивали выступать за Россию, он рассказал в блиц-интервью УНН.

- Почему плаванье и когда вы решили, что будете заниматься этим спортом профессионально?

- Период, когда я начинал профессионально заниматься плаваньем - это период, когда я переехал в Днепропетровск с Севастополя и поступил в школу-интернат в Днепропетровске, называется она Днепропетровское высшее училище физической культуры. С 13 до 19 лет я жил там, выступая на различных соревнованиях юношеского класса, потом ушел во взрослый спорт.

Вчера я поставил рекорд мира на дистанции 50 метров баттерфляем. Я долго к этому шел, и у меня, как и у любого спортсмена, были спады, потом я подымался на пьедестал. Но то, что я сделала вчера - я этим оставил след в истории, так как никто этого еще не делал в мире и для меня это очень большое достижение.

- И все-таки, как решили, что именно плаванье - этот тот самый вид спорта, которому посвятили жизнь?

- Начну с того, что я из простой семьи. Моя мама - учитель физкультуры, а отец - моряк, и у нас не было постоянного места жительства. Мы очень часто переезжали и в одном из городов, где мы, как обычно, не на долго остановились - было только три секции на выбор: шахматы, тхэквондо и плаванье. Я пошел на все три, но в дальнейшем я понял, что плаванье мне больше нравится. С этого все и началось. Я потихонечку занимался, и в 11 лет я принял решение, что буду профессионально заниматься именно этим видом спорта.

И вот, с 11 лет у меня не было желания перейти в другой вид спорта, ведь когда ты ставишь перед собой цель – с этого момента ты только этим и живешь.

- Что нужно спортсмену, чтобы так предано следовать цели победы?

У меня нет конкретного лозунга или кредо по жизни, я всегда действую по ситуации, я не живу одним принципом. Могу сказать, что в спорте, чтобы достичь чего-то - нужно просто любить свое дело. Я получаю удовольствие от того, что я делаю, и с этим иду по жизни. Тем, кто только становится на свой жизненный путь в спорте, я посоветую не сдаваться раньше времени, потому что спорт - это путь проб и ошибок. И те, кто может сделать вывод со своих ошибок - тот и достигает вершин. Чемпион - это тот человек, который сделал то, что не смогли сделать другие.

- С какими вызовами пришлось столкнуться в профессиональной карьере? Возможно, были какие-то переломные моменты, которые сыграли ключевую роль в вашей спортивной жизни?

- Был такой эпизод, когда ко мне поступили предложения со стороны России, переехать туда жить и выступать под их флагом. Это было в то время, когда Крым перестал быть под нашим флагом. В тот момент этими предложениями я поделился с Андреем Васильевичем Павелко (нардеп, президент ФФУ - ред.). Это тот человек, который оказывает мне поддержку постоянно, еще с 19 лет. Он мне помогал и квартиру покупать, и получать квартиру за юношеские олимпийские игры, он постоянно меня поддерживает, и даже последние два года после Олимпиады он мне помог выйти из кризиса подготовки, так как у меня были проблемы с оплатой тренера. У меня бразилец тренер, ему нужно платить высокую зарплату, и он (Павелко, - ред.) совместно с Президентом Национального Олимпийского Комитета Сергеем Бубкой вместе помогли, чтобы я мог вывести финстабильность, которая не мешала бы мне тренироваться. И именно Андрею Васильевичу я рассказал о том, что у меня были предложения от РФ. Больше я нигде это не афишировал, так как такого рода предложения трудно доказуемы, и я не хотел играть на этом. Он поддержал меня в решении выступать за Украину и всячески поддерживает до сих пор. Сразу скажу, что желания перейти в другую страну у меня никогда не было. И я об этом ни капли не жалею!

- Плаванье теперь станет у вас семейной традицией?

- Когда у нас с женой будут дети, они сами будут выбирать себе профессию. Навязывать им спорт мы не будем. Захотят - пускай занимаются.

Как писал УНН, украинский пловец Андрей Говоров установил мировой рекорд на соревнованиях в Риме. Дистанцию в 50 метров баттерфляем украинец преодолел за 22,27 с.

Отметим, что Говоров победил на всех трех этапах соревнований серии "Mare Nostrum" на дистанции 50 м баттерфляй.

Ранее, в июне, Андрей также выиграл турниры во Франции и Испании

Украинские Национальные Новости

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