Світовий рекордсмен Говоров вперше розповів про те, як його хотіли перекупити росіяни

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Вчора український плавець Андрій Говоров встановив світовий рекорд на дистанції 50 метрів батерфляєм. Він став першим, кому за останні 9 років вдалося побити результат рекордсмена на цій дистанції - іспанця Рафаеля Муньосу. Українець виявився швидшим на 0,16 секунди, що дозволило Говорову увійти в історію світового спорту. Про те, як Андрій прийшов у плавання, і як його переманювали виступати за Росію, плавець розповів в бліц-інтерв'ю УНН.

- Чому плавання і коли Ви вирішили, що будете займатися цим спортом професійно?

- Період, коли я починав професійно займатися плаванням - це період, коли я переїхав до Дніпропетровська із Севастополя і вступив до школи-інтернату в Дніпропетровську, називається вона Дніпропетровське вище училище фізичної культури. З 13 до 19 років я жив там, виступаючи на різних змаганнях юнацького класу, потім пішов у дорослий спорт.

Вчора я встановив рекорд світу на дистанції 50 метрів батерфляєм. Я довго до цього йшов, і у мене, як і у будь-якого спортсмена, були спади, потім я піднімався на п'єдестал. Але те, що я зробив вчора - я цим залишив слід в історії, так як ніхто цього ще не робив у світі і для мене це дуже велике досягнення.

- І все-таки, як вирішили, що саме плавання - цей той самий вид спорту, якому присвятили життя?

- Почну з того, що я з простої сім'ї. Моя мама - вчитель фізкультури, а батько - моряк, і у нас не було постійного місця проживання. Ми дуже часто переїжджали і в одному з міст, де ми, як правило, не на довго зупинилися - було тільки три секції на вибір: шахи, тхеквондо і плавання. Я пішов на всі три, але в подальшому я зрозумів, що плавання мені більше подобається. З цього все і почалося. Я потихеньку займався, і в 11 років я прийняв рішення, що буду професійно займатися саме цим видом спорту.

І ось, з 11 років у мене не було бажання перейти в інший вид спорту, адже коли ти ставиш перед собою мету - з цього моменту ти тільки цим і живеш.

- Що потрібно спортсмену, щоб так віддано слідувати меті перемоги?

У мене немає конкретного гасла або кредо по життю, я завжди дію по ситуації, я не живу одним принципом. Можу сказати, що в спорті, щоб досягти чогось - треба просто любити свою справу. Я отримую задоволення від того, що я роблю, і з цим йду по життю. Тим, хто тільки стає на свій життєвий шлях у спорті, я пораджу не здаватися завчасно, тому що спорт - це шлях проб і помилок. І ті, хто може зробити висновок зі своїх помилок - той і досягає вершин. Чемпіон - це та людина, яка зробила те, що не змогли зробити інші.

- З якими викликами довелося зіткнутися в професійній кар'єрі? Можливо, були якісь переломні моменти, які зіграли ключову роль у вашому спортивному житті?

- Був такий епізод, коли мені надійшли пропозиції з боку Росії - переїхати туди жити і виступати під їх прапором. Це було в той час, коли Крим перестав бути під нашим прапором. В той момент цими пропозиціями я поділився з Андрієм Васильовичем Павелком (нардеп, президент ФФУ - ред.). Це та людина, яка надає мені підтримку постійно, ще з 19 років. Він мені допомагав і квартиру купувати, і отримувати квартиру за юнацькі олімпійські ігри, він постійно мене підтримує, і навіть останні два роки після Олімпіади він мені допоміг вийти з кризи підготовки, так як у мене були проблеми з оплатою тренера. У мене бразилець тренер, йому потрібно платити високу зарплату, і він (Павелко, - ред.), спільно з Президентом Національного Олімпійського Комітету Сергієм Бубкою, допомогли, щоб я міг вийти на фінансову стабільність, яка не заважала б мені тренуватися. І саме Андрію Васильовичу я розповів про те, що у мене були пропозиції від РФ. Більше я ніде це не афішував, оскільки пропозиції такого роду важко доказові, і я не хотів грати на цьому. Він підтримав мене в рішенні виступати за Україну і всіляко підтримує досі. Відразу скажу, що бажання перейти в іншу країну у мене ніколи не було. І я про це ні краплі не шкодую!

- Плавання тепер стане у вас сімейною традицією?

- Коли у нас з дружиною будуть діти, вони самі будуть обирати собі професію. Нав'язувати їм спорт ми не будемо. Якщо захочуть - нехай займаються.

Як писав УНН, український плавець Андрій Говоров встановив світовий рекорд на змаганнях в Римі. Дистанцію в 50 метрів батерфляєм українець подолав за 22,27 с.

Відзначимо, що Говоров переміг на всіх трьох етапах змагань серії "Mare Nostrum" на дистанції 50 м батерфляєм.

Раніше, в червні, Андрій також виграв турніри у Франції та Іспанії.

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