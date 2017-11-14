Всемирный банк настаивает на создании антикоррупционного суда

"Самое главное, это создание антикоррупционного суда. Это прописано также и в соглашении с МВФ. И вся международная общественность действительно ждет этого следующему шагу. Конечно, нельзя сейчас завершить то, что было сделано в борьбе с коррупцией, если не будет этого элемента - антикоррупционного суда ", - сказал он.

Между тем Дж. Йонг Ким отметил прогресс Украины в сфере борьбы с коррупцией. Он, в частности, рассказал, что встречался с руководством НАБУ, САП и председателем антикоррупционного комитета Верховной Рады.

"Меня очень поразила отважная работа, которой они занимаются", - подчеркнул президент Всемирного банка.

Как сообщал УНН, во Всемирном банке заявили, что тесно работают с МВФ для расширения поддержки Украины.