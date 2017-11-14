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Світовий банк наполягає на створенні антикорупційного суду

Світовий банк наполягає на створенні антикорупційного суду

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. Світовий банк чекає від України створення антикорупційного суду як завершальний етап антикорупційної реформи. Про це сказав президент групи Світового банку Джим Йонг Кім на прес-брифінгу, передає УНН.

“Найголовніше, це створення антикорупційного суду. Це прописано також і в угоді з МВФ. І вся міжнародна громадськість дійсно чекає цього наступного кроку. Звичайно, не можна зараз завершити те, що було зроблено у боротьбі з корупцією, якщо не буде цього елементу — антикорупційного суду”, — сказав він.

Між тим Дж. Йонг Кім відзначив прогрес України у сфері боротьби з корупцією. Він, зокрема, розповів, що зустрічався з керівництвом НАБУ, САП і головою антикорупційного комітету Верховної Ради.

“Мене дуже вразила відважна робота, якою вони займаються”, — підкреслив президент Світового банку.

Як повідомляв УНН, у Світовому банку заявили, що тісно працюють з МВФ для розширення підтримки України.

Українські Національні Новини

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