Світовий банк наполягає на створенні антикорупційного суду

“Найголовніше, це створення антикорупційного суду. Це прописано також і в угоді з МВФ. І вся міжнародна громадськість дійсно чекає цього наступного кроку. Звичайно, не можна зараз завершити те, що було зроблено у боротьбі з корупцією, якщо не буде цього елементу — антикорупційного суду”, — сказав він.

Між тим Дж. Йонг Кім відзначив прогрес України у сфері боротьби з корупцією. Він, зокрема, розповів, що зустрічався з керівництвом НАБУ, САП і головою антикорупційного комітету Верховної Ради.

“Мене дуже вразила відважна робота, якою вони займаються”, — підкреслив президент Світового банку.

Як повідомляв УНН, у Світовому банку заявили, що тісно працюють з МВФ для розширення підтримки України.