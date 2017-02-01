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Мировые цены на золото выросли

Мировые цены на золото выросли

Киев • УНН

 • 7787 просмотра

КИЕВ. 1 февраля. УНН. Цены на золото на международном рынке выросли, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.

Так, Лондонский фиксинг 31 января 2017 года составил: AM - 1 198.80; PМ - 1 212.80.

Как сообщал УНН, Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:

Золото -328420,60;
Серебро - 4682,05;
Платина - 265108,65;
Палладий - 197680,61.

Кроме того, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:

доллар-гривня - 27.4500 / 27.6500 (без изменений);
евро-гривна - 29.3500 / 29.8500 (поднялся на 0.68%)
рубль-гривна - 0.4485 / 0.4585 (снизился на -0.49%).

Украинские Национальные Новости

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