Мировые цены на золото выросли
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Цены на золото на международном рынке выросли, передает УНН со ссылкой на IBC.ua.
Так, Лондонский фиксинг 31 января 2017 года составил: AM - 1 198.80; PМ - 1 212.80.
Как сообщал УНН, Национальный банк Украины установил следующие курсы банковских металлов за 10 тройских унций:
Золото -328420,60;
Серебро - 4682,05;
Платина - 265108,65;
Палладий - 197680,61.
Кроме того, сегодня цены на рынке валютообменных операций в Киеве установились на следующих уровнях:
доллар-гривня - 27.4500 / 27.6500 (без изменений);
евро-гривна - 29.3500 / 29.8500 (поднялся на 0.68%)
рубль-гривна - 0.4485 / 0.4585 (снизился на -0.49%).