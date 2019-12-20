Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.

При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,17 доллара за баррель, потеряв 0,02%.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.