Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в феврале в пятницу утром выросли в цене до 66,67 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:02, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,20%.
При этом цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 61,17 доллара за баррель, потеряв 0,02%.
Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.