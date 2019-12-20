Світові ціни на нафту змінилися різноспрямовано
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у п'ятницю зранку зросли в ціні до 66,67 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.
За даними видання станом на 8:02, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,20%.
При цьому ціна лютневих ф'ючерсів на нафту марки WTI впала до 61,17 долара за барель, втративши 0,02%.
Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.