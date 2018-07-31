Мировые цены на нефть упали
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в сентябре во вторник утром упали в цене до 74,56 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:55, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent снизилась на 0,55%.
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При этом цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI упала до 69,81 доллара за баррель, потеряв 0,46%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.