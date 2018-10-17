Мировые цены на нефть продолжили рост
Киев • УНН
КИЕВ. 17 октября. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в декабре в среду утром выросли в цене до 81,46 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 7:59, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,06%.
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При этом цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 72,03 доллара за баррель, прибавив 0,15%.
Напомним, МВФ прогнозирует рост цен на нефть в 2018 году.