Мировые цены на нефть продолжили рост

По данным издания по состоянию на 7:58, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,69%.

При этом цена январских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 59,49 доллара за баррель, прибавив 0,52%.

Напомним, РФ запретила экспорт нефти в Украину.

Как сообщал УНН, по прогнозу НБУ, на протяжении нескольких лет цены на нефть будут колебаться в диапазоне 60-70 долларов за баррель.