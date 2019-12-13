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Світові ціни на нафту продовжили зростання

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Ф'ючерси на нафту марки Brent з постачанням у лютому у п'ятницю зранку зросли в ціні до 64,64 долара за барель, передає УНН з посиланням на дані Bloomberg.

За даними видання станом на 7:58, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,69%.

При цьому ціна січневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 59,49 долара за барель, додавши 0,52%.

Нагадаємо, РФ заборонила експорт нафти до України.

Як повідомляв УНН, за прогнозом НБУ, впродовж кількох років ціни на нафту коливатимуться в діапазоні 60-70 доларів за барель.

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