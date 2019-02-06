Мировые цены на нефть повысились
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в апреле в среду утром выросли в цене до 62,04 доллара за баррель, передает УНН со ссылкой на данные Bloomberg.
По данным издания по состоянию на 8:07, стоимость фьючерсов на нефть марки Brent поднялась на 0,10%.
При этом цена мартовских фьючерсов на нефть марки WTI выросла до 53,73 доллара за баррель, прибавив 0,13%.
Напомним, Украина уменьшила объемы прокачки нефти и газа.
Как сообщал УНН, производство нефти в Украине за год выросло на 7,2%.