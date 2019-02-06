Світові ціни на нафту підвищилися

За даними видання станом на 8:07, вартість ф'ючерсів на нафту марки Brent піднялася на 0,10%.

При цьому ціна березневих ф'ючерсів на нафту марки WTI зросла до 53,73 долара за барель, додавши 0,13%.

Нагадаємо, Україна зменшила обсяги прокачки нафти та газу.

Як повідомляв УНН, виробництво нафти в Україні за рік зросло на 7,2%.