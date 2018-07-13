Мировая торговля свининой будет расти в условиях высокой конкуренции - аналитики

Отмечается, что на сегодня основными рынками для крупнейших экспортеров свинины — ЕС, США, Канады и Бразилии, — является Китай и некоторые другие азиатские страны.

“Мировые свиные торговые потоки продолжают меняться, как для стран-экспортеров, так и для стран-импортеров. А продукты из свинины также продолжают адаптироваться к изменениям спроса”, — отмечает старший аналитик Rabobank Ян Петер ван Ферниж.

При этом сообщается, что на некоторых рынках все же отмечается снижение потребления свинин, связанное с различными заболеваниями, такими как вирус свиной диареи (PEDV) и африканской чумы свиней (АЧС).

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Как писал УНН, в Украине новые вспышки заболевания АЧС фиксируются практически каждую неделю.

По словам нардепа Сергея Тригубенко, побочным негативом от АЧС является аномальное наращивания импорта нидерландской и бразильской свинины в Украину.

“С начала года мы увеличили показатели импорта уже в 9 раз (по сравнению с данными прошлого года). Конечно, такая тенденция сказывается на цене сала для украинцев. Уже сегодня мы платим за него не меньше, чем за заморский деликатес...”, — отметил он.

При этом, как уточнил нардеп, такая негативная динамика рынка свинины в Украине наблюдается на фоне отсутствия в стране профильного министра — агрополитики — уже на протяжении более года.

“Потому (у нас) даже спросить не с кого ни за убытки (вследствие АЧС), ни о планах по ликвидации болезни”, — резюмировал Тригубенко.