Світова торгівля свининою буде зростати в умовах високої конкуренції - аналітики
Київ • УНН
КИЇВ. 13 липня. УНН. Світова торгівля свининою буде продовжувати зростати поряд зі збільшенням конкуренції на головних ринках збуту. Про це свідчать дані аналітиків Rabobank, передає УНН.
Відзначається, що на сьогодні основними ринками для найбільших експортерів свинини - ЄС, США, Канади та Бразилії, - є Китай і деякі інші азіатські країни.
"Світові торгові потоки свинини продовжують змінюватися, як для країн-експортерів, так і для країн-імпортерів. А продукти зі свинини також продовжують адаптуватися до змін попиту", - відзначає старший аналітик Rabobank Ян Петер ван Ферніж.
При цьому повідомляється, що на деяких ринках все ж відзначається зниження споживання свинини, пов'язане з різними захворюваннями, такими як вірус свинячої діареї (PEDV) і африканської чуми свиней (АЧС).
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Як писав УНН, в Україні нові спалахи захворювання АЧС фіксуються практично щотижня.
За словами нардепа Сергія Тригубенка, побічним негативом від АЧС є аномальне нарощування імпорту нідерландської і бразильської свинини в Україну.
"З початку року ми збільшили показники імпорту вже в 9 разів (порівняно з даними минулого року). Звичайно, така тенденція позначається на ціні сала для українців. Вже сьогодні ми платимо за нього не менше, ніж за заморський делікатес...", - зазначив він.
При цьому, як уточнив нардеп, така негативна динаміка ринку свинини в Україні спостерігається на тлі відсутності в країні профільного міністра - агрополітики - вже протягом більше року.
"Тому (у нас) навіть запитати нема з кого ні за збитки (внаслідок АЧС), ні про плани з ліквідації КПК хвороби", - резюмував Тригубенко.