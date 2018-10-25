Свитолина впервые в карьере стала полуфиналисткой итогового турнира WTA
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. В Сингапуре завершились заключительные баталии третьего тура "Белой группы" Итогового турнира WTA, сообщает корреспондент УНН.
Украинка Элина Свитолина в третьем туре противостояла датчанке Каролин Возняцки. Для выхода в полуфинал соревнований нашей теннисистке необходимо было выиграть хотя бы один сет, и она с этим справилась. Однако первая партия завершилась в пользу 3-й ракетки мира из Дании - 7:5.
В следующем сете теннисистки шли (гейм в гейм). При счете 5:6 Возняцки не сумела защитить свою подачу и уступила 5:7. Решающая партия также прошла в неуступчивой манере, но один брейк от Свитолиной помог ей выиграть матч - 5:7, 7:5, 6:3.
Заметим, что с тремя победами украинка с первого места вышла в полуфинал соревнований.
Добавим также, другой полуфиналисткой от "Белой группы" стала чешка Плишкова, которая победила свою соотечественницу Квитова - 6:3, 6:4.
Напомним, Свитолина получила сезонную награду от WTA.