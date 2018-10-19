Світоліна одержала сезонну нагороду від WTA
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. У рамках гала-вечора у Сінгапурі приуроченому Підсумковому турніру WTA були оголошені переможниці WTA у різноманітних номінаціях за підсумками року, інформує УНН з посиланням на сайт WTA.
Наша співвітчизниця Еліна Світоліна отримала нагороду "Jerry Diamond Aces Award" (присуджується за просування жіночого туру).
Для Світоліної дана премія стала першою у своїй кар'єрі після того, як вона приєдналася благодійної діяльності.
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Примітно, що премія "Jerry Diamond Aces Award" була вперше представлена в 1995 році в пам'ять колишньому генеральному директору WTA Джеррі Даймонду.
Зауважимо, що звання тенісистки року було присуджено румунці Сімоні Халеп, "повернення року" – Серені Вільямс, а "відкриттям року" стала білоруска Аріна Соболенко.