Свитолина получила сезонную награду от WTA

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
09:44 • 45760 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 113513 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 121540 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 160781 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 150284 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 139291 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 129757 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 176403 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118223 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141755 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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7 марта, 13:56 • 110249 просмотра
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7 марта, 12:36 • 112264 просмотра
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7 марта, 12:17 • 111601 просмотра
Актуальное
Свитолина получила сезонную награду от WTA

Свитолина получила сезонную награду от WTA

Киев  •  УНН

 • 10367 просмотра

КИЕВ. 19 октября. УНН. В рамках гала-вечера в Сингапуре приуроченном Итоговому турниру WTA были объявлены победительницы WTA в различных номинациях по итогам года, информирует УНН со ссылкой на сайт WTA.

Наша соотечественница Элина Свитолина получила награду "Jerry Diamond Aces Award" (присуждается за продвижение женского тура).

Для Свитолиной данная премия стала первой в своей карьере после того, как она присоединилась к благотворительной деятельности.

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Примечательно, что премия "Jerry Diamond Aces Award" была впервые представлена ​​в 1995 году в память бывшему генеральному директору WTA Джерри Даймонду.

Отметим, что звание теннисистки года было присуждена румынке Симоне Халеп, "возвращение года" - Серене Уильямс, а "открытием года" стала белоруска Арина Соболенко.

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