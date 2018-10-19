Свитолина получила сезонную награду от WTA

Наша соотечественница Элина Свитолина получила награду "Jerry Diamond Aces Award" (присуждается за продвижение женского тура).

Для Свитолиной данная премия стала первой в своей карьере после того, как она присоединилась к благотворительной деятельности.

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Примечательно, что премия "Jerry Diamond Aces Award" была впервые представлена ​​в 1995 году в память бывшему генеральному директору WTA Джерри Даймонду.

Отметим, что звание теннисистки года было присуждена румынке Симоне Халеп, "возвращение года" - Серене Уильямс, а "открытием года" стала белоруска Арина Соболенко.